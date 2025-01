Calcio: Palermo; Dionisi, 'Pisa favorito ma ce la giochiamo'

L'anticipo del ventiquattresimo turno di serie B, domani sera in casa contro il Pisa allenato da Pippo Inzaghi e secondo in classifica, può essere l'ennesimo crocevia del Palermo, dopo la partita persa sul campo della Reggiana. Può rinsaldare la panchina del tecnico Alessio Dionisi, ma anche metterla di nuovo in discussione. "Dobbiamo essere focalizzati sulla partita - sottolinea l'allenatore del Palermo - si parla solo di mercato e questo non aiuta la squadra. Il Pisa è molto più in salute, per merito è secondo in classifica e in questo momento, contro di noi, è favorito. Con i toscani ce la possiamo giocare, con qualità diverse. Il Pisa è l'unica squadra che ci ha battuto con due gol di scarto. Dovremo essere molto più bravi dell'ultima partita e rispetto all'andata. Magnani? Lui è arrivato allenato, non escludo che possa giocare dall'inizio. Blin sta bene ma gli manca la partita, prima o poi deve rientrare dopo il lungo infortunio.

Sono due nuovi acquisti".

Qualità, serietà, applicazione e positività. Dionisi traccia la strada per la squadra rosanero. "I calciatori - osserva - devono sentirsi più sicuri e ottimisti. Bisogna essere più sereni negli ultimi venti metri. Dobbiamo accettare la classifica che abbiamo, ovvio che c'erano aspettative diverse.

Quello che stiamo facendo non è il massimo, stiamo migliorando come equilibrio. In questo campionato te la devi giocare con fisicità oppure con buona qualità, come noi, abbinata a buona intensità. Dobbiamo mettere in campo la volontà, come nelle ultime due partite in casa. Il Pisa ha venti punti in più di noi? Non entro in merito, potrei far passare un messaggio negativo. Loro sono una squadra di categoria, con una scelta di fisicità. Il gap è merito loro e demerito nostro".



