Sud chiama Nord lancia il progetto 'La Sicilia che vorrei'

Il partito di Cateno De Luca, Sud chiama Nord, lancia l'8 febbraio, all'hotel San Paolo di Palermo, l'assemblea costituente del progetto "La Sicilia che Vorrei". Un progetto, annunciato stamattina all'Ars, nel corso di una conferenza stampa alla quale non era presente lo stesso leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca che "prevede l'inizio di una nuova fase politica per il partito - annuncia Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale di Sud chiama Nord - che vedrà la necessità di andare oltre la figura di Cateno De Luca, per uscire da quello che è stato l'isolamento politico di questi ultimi anni". All'assemblea costituente del progetto saranno presenti "tutti i coordinatori di maggioranza e opposizione dei partiti presenti all'Ars - annuncia Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord - per crescere rafforzandosi, perché racconteranno loro stessi la Sicilia che vogliono e che vorranno. Non è più tempo di aspettare che maggioranza e opposizione litighino tra di loro, non è più tempo di sciacallaggi, perché il momento storico ha la necessità di un cambio di passo. Sulla scia di tutto questo, vedrete un nuovo Cateno De Luca, che va oltre Sud chiama Nord, pur essendo fondamentale per questo percorso".

"Continueremo ad essere una forza di opposizione - prosegue Lo Giudice - per noi è indispensabile trovare le soluzioni giuste ai tanti problemi. L'atteggiamento che Sud chiama Nord costruisce in questo palazzo (all'Ars) è di un'opposizione capace di dialogare con gli organi di governo, in maniera costruttiva", conclude Lo Giudice.



