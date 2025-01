Salvati due asini destinati alla macellazione clandestina

Due asini sono stati salvati dal circuito della macellazione clandestina a cui erano destinati da agenti delle Volanti e della squadra a cavallo della Questura di Catania in collaborazione con veterinari dell'Asp. I due animali sono stati trovati in strada nel popoloso rione San Giorgio dopo una segnalazione della polizia municipale. Erano entrambi senza microchip, segno di una probabile permanenza in un allevamento privo di codice aziendale e, pertanto, abusivo. Nessuno ne ha rivendicato la proprietà. E anche per questo la polizia ipotizza che fossero destinati alla macellazione clandestina. I due asini sono stati messi in sicurezza e affidati a una ditta specializzata.



