Assessore Faraoni, "la sanità è in terapia intensiva"

Il sistema sanitario in Sicilia è in terapia intensiva". E' la metafora che il neo assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, ha usato parlando con i dirigenti generali come lei stessa ha rivelato durante l'audizione di stamani davanti alla commissione Salute dell'Ars, alla quale ha reso le sue dichiarazioni programmatiche. "Ho detto ai miei direttori generali che siamo in terapia intensiva e non abbiamo molto tempo dunque, questo tempo dovrà essere utilizzato anche per il piano di rientro, che è una priorità del governo", le parole, apprende l'ANSA, riferite nel corso dell'audizione.

"Sono convinta che l'Assemblea mi darà un grande aiuto purché non sia un aiuto di propaganda - ha affermato Faraoni - perché altrimenti non troverete facilmente una buona accoglienza. Ma se sarà un aiuto di valore per la società civile della nostra Regione mi avrete sempre al vostro fianco in qualunque momento della giornata e della settimana".



