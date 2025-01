Torna Petrolio con un'inchiesta sul naufragio del Bayesian

(di Laura Valentini) Inchieste su temi di cronaca che usano il linguaggio del reportage e dell'approfondimento giornalistico ma che al contempo possono fare da traino a temi portanti del nostro tempo, come la pervasività della tecnologia informatica o l'uso dell'intelligenza artificiale. È in sintesi la cifra della nuova stagione di Petrolio, in onda su Rai3 in prima serata per sei puntate dall'8 febbraio, sempre scritto e condotto da Duilio Giammaria che per il debutto ha scelto di approfondire 'il mistero del Bayesian' raccontando la 'Cronaca di un naufragio', come recita il sottotitolo della puntata: si tratta dell'affondamento del veliero britannico avvenuto all'alba del 19 agosto 2024 al largo di Porticello in Sicilia.

Con un'inchiesta condotta tra Cambridge, Londra e Palermo si ricostruisce l'incredibile carriera di Mike Lynch, magnate britannico della tecnologia, armatore del veliero, perito nel naufragio: "Lynch era uno scienziato, non solo un uomo d'affari che aveva condotto in porto la vendita della sua società Autonomy a Hewlett Packard per il più alto importo nelle compravendite Gb-Usa, 11 miliardi di dollari" ricorda Giammaria presentando la nuova edizione del programma insieme al direttore Approfondimento Paolo Corsini. "Accusato di frode ed estradato in manette negli Usa, aveva affrontato un processo, chiuso con l'assoluzione quando le sue probabilità di vincere in un processo federale erano dello 0,5%: invita i suoi amici in crociera per festeggiare e muore nel naufragio, quando il suo braccio destro e coimputato era stato investito e ucciso poche ore prima mentre faceva jogging... Insomma pensare al complotto era quasi naturale, ma alla fine dell'inchiesta ci siamo resi conto che questa tesi non è sostenibile".

Le altre puntate, monografiche, di Petrolio, andranno in onda con cadenza mensile, 'more or less' chiosa Giammaria, che con il suo 'marchio' dal 2013 ad oggi "vanta il primato di essere andato in onda su tutte e tre le reti generaliste Rai pur con le modifiche che lo hanno reso sempre in linea con l'attualità e i gusti del pubblico", ricorda Corsini per il quale il programma "ha ancora grandi potenzialità. Si concentra su un argomento di cronaca di grande attualità, spaziando dalla geopolitica all'ambiente, alla cultura, con lo stile dell'inchiesta giornalistica, supportata da dati e dal taglio divulgativo" anche grazie a acquisti e coproduzioni con broadcaster e produttori internazionali.

I sei speciali andranno in onda in prime time con un'inchiesta diversa per ogni puntata, lunga circa due ore, per la regia di Marco Bonfante: le date, dopo quella dell'8 febbraio, sono l'1 aprile, il 12 aprile, il 3 maggio, il 13 maggio e il 17 giugno. "Il problema non è la collocazione singola" che spazia tra sabato e martedì, afferma Gianmaria, "ma la parte produttiva; noi siamo un'industria e il salto tra l'organizzazione per generi rispetto alle reti ha avuto un impatto enorme". Ciò detto "quel che conta è come si produce un programma e su questo fronte il lusso vero è avere il tempo per lavorare", sottolinea l'autore di Petrolio che anticipa che al centro di un'altra puntata della serie ci sarà il tema dell'assuefazione ai social tra i più giovani su cui anche il Papa ha lanciato un monito.

"Siamo certi che quella di Petrolio sia un'ottima offerta per la prima serata di Rai3 in linea con la programmazione del canale - dice Corsini -, per il resto siamo pronti a fare il nostro meglio in base alle modalità organizzative che l'azienda sceglie come migliori".



