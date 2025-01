Sicurezza: prefetto di Catania istituisce sei 'zone rosse'

Il Prefetto di Catania ha adottato un'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'articolo due del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con cui si dispone il divieto di stazionamento, in alcune zone della città a soggetti che, nelle stesse aree, assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. Sono sei le 'zone rosse' istituite: alla stazione centrale in piazza Papa Giovanni XXII e in piazza Borsellino vicino al porto e nelle centrali piazze Duomo, Università, Bellini e Stesicoro e nella Villa Bellini.

L'ordinanza, in vigore dal 1 febbraio al 30 aprile, si legge in una nota della Prefettura, risponde a specifiche direttive del ministro dell'Interno in tema di sicurezza urbana per assicurare misure sempre più efficaci di contrasto alla criminalità diffusa e la piena fruibilità di spazi pubblici da parte di cittadini. E' stata preceduta da dedicate riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alle quali ha partecipato anche il sindaco. Il provvedimento è stato adottato in previsione dei festeggiamenti in onore di Sant'Agata, nonché delle festività pasquali e del 25 aprile In particolare, sulla base dei dati in possesso delle Forze di polizia, riferiti, tra l'altro, anche all'andamento dell'indice di delittuosità nell'ambito urbano di Catania, il Questore, su indicazione del Prefetto, ha costituito un gruppo di lavoro, al quale hanno partecipato anche Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale con il compito di individuare le aree del capoluogo caratterizzate da maggiore esposizione a rischi per la sicurezza. E sono state individuate sei 'zone rosse'.

"L'obiettivo - sottolinea il prefetto Maria Carmela Librizzi - - è quello di fornire alle Forze dell'ordine, sin dall'ormai prossima festa di Sant'Agata, un ulteriore strumento di prevenzione di condotte illecite e di comportamenti che, comunque, possano minare l'ordinato vivere civile, consentendo, in tal modo, alla collettività di poter fruire pienamente e in maniera sicura delle aree interessate dal provvedimento".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA