"Raccontando Verga", eventi nelle scuole di tutta Italia

In occasione dell'Anniversario della scomparsa di Giovanni Verga, figura centrale della letteratura italiana e padre del Verismo, l'organizzazione nazionale Verga 100 celebra la sua eredità culturale con l'iniziativa itinerante "Raccontando Verga", un evento rivolto alle scuole italiane che coinvolge giovani e docenti da Palermo a Milano dal 28 al 31 gennaio. L'iniziativa, pensata come un omaggio al celebre scrittore siciliano, propone un ricco programma volto ad approfondire la conoscenza della sua opera e del suo pensiero. Tra le attività, oltre a incontri di approfondimento, spicca la proiezione del documentario "Leggende Rusticane", ispirato al celebre duello premiata in vari festival internazionali per la capacità di restituire sullo schermo l'autenticità e la forza emotiva delle storie della Sicilia rurale, e lo spettacolo teatrale "Don Gesualdo", dedicato a uno dei personaggi più emblematici di Verga rappresentato con grande riscontro in Italia e all'estero.

"L'intento è quello di avvicinare gli studenti all'eredità letteraria di Verga e di riscoprire un lato della Sicilia universale", afferma il direttore Artistico Lorenzo Muscoso, originario proprio della città dello scrittore e da oltre 15 anni impegnato nella valorizzazione della sua identità culturale. L'iniziativa si presenta come un viaggio nella memoria storica e letteraria della Sicilia, un'occasione per scoprire e riscoprire un Autore rappresentativo del legame uomo - terra e delle dinamiche sociali e le lotte interiori di un'epoca ancora incredibilmente vicina al nostro presente.

L'evento prosegue nelle prossime settimane con ulteriori attività dedicate al mondo verghiano, che avranno come fulcro la Sicilia e il coinvolgimento diretto degli studenti.



