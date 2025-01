'Intermittenze', torna la musica al Tinni Tinni di Catania

Dal sax del talento siciliano Roberta Maci al violoncello della polacca Julia Bilat e dell'olandese Ernst Reijseger, autore di colonne sonore per i film di Werner Herzog. E ancora: la musica indiana di Raffaele Matta e quella di Truna, lo spagnolo Andres Blasco, uno e trino, originale "one man orchestra" che in concerto moltiplica le esecuzioni interagendo con registrazioni video e formando un trio. Sono solo alcuni dei musicisti in arrivo a Catania per la terza edizione di "Intermittenze. Rassegna di musiche trasversali" in programma dal 1 febbraio al 3 maggio al 'Tinni Tinni arts club', spazio multifunzionale pensato per accogliere progetti di nicchia che spaziano dalla world music, al jazz, alla musica classica e dove le dimensioni raccolte della sala favoriscono la vicinanza e il dialogo fra pubblico e artisti.

Intermittenze è un progetto firmato da Mario Gulisano, associazione culturale Darshan, con il coordinamento di Maurizio Cuzzocrea di Areasud.

"L'idea è quella di esplorare le "intermittenze" tra passato e presente, tra radici e innovazione, nell'atmosfera coinvolgente e familiare del Tinni Tinni arts club. Altri spettacoli, per la loro complessità e dimensione, sono previsti allo Zō centro culture contemporanee e Monk jazz club, partner di questa edizione insieme con Curva Minore", spiega Gulisano.

Gli spettacoli del cartellone 2025 di Intermittenze sono realizzati con il contributo, per l'11,27% dell'intera produzione, dell'assessorato a Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

Undici i concerti in programma. Apre il cartellone, il 1 febbraio, Roberta Maci, sassofonista ragusana considerata un enfant prodige della musica jazz



