Fondazione Agrigento 2025, ex prefetto Cucinotta in pole

Potrebbe essere l'ex prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, secondo alcune indiscrezioni, a prendere il posto del presidente della Fondazione Agrigento 2025 Giacomo Minio che si è dimesso nei giorni scorsi. La nomina della Cucinotta nel cda della Fondazione, chiamata a gestire gli eventi legati ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura, dovrebbe essere formalizzata dal consorzio universitario della città dei templi. Il cda della Fondazione dovrebbe poi ratificare la nomina del nuovo presidente.

Minio aveva annunciato le sue dimissioni "su richiesta del sindaco per favorire un avvicendamento politico". Maria Teresa Cucinotta, che ha iniziato la sua carriera nell'amministrazione civile dell'Interno nel 1985, ha prestato servizio per tre anni presso la prefettura di Messina. Dal 1988 e sino al 2007 ha lavorato per la prefettura di Palermo. Dal 12 novembre 2007 al 2 settembre 2010 ha svolto l'incarico di vice prefetto vicario di Siracusa e dal 3 settembre 2010 ha assunto l'incarico di vice della prefettura di Palermo. Il 30 dicembre 2013 è stata nominata prefetto: dal 5 gennaio 2015 è stata a Caltanissetta; dal 15 ottobre 2018 è stata prefetto a Lecce e poi a Catanzaro prima di arrivare a Palermo, dove ha ricoperto l'incarico di prefetto fino all'ottobre del 2013.



