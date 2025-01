Due tentate rapine con lesioni a una vittima, arrestato

Un 42enne è stato arrestato dalla polizia a Catania per due tentate rapine aggravate e di lesioni personali aggravate commesse nel settembre del 2024. Nei suoi confronti la squadra mobile della Questura, che ha indagato sui due episodi, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento restrittivo si basa su indagini avviate su una tentata rapina a una donna che, intenta a camminare a piedi e da sola lungo le strade del centro, è stata raggiunta sul marciapiede da un uomo, a bordo di una moto, che ha cercato di strapparle la borsa, strattonandola violentemente per la maglietta. Nel pomeriggio dello stesso giorno è stato commesso lo stesso reato con le stesse modalità sempre ai danni di una donna, che ha riportato delle lesioni cadendo a terra. Il gip su richiesta del pubblico ministero t ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dalla squadra mobile



