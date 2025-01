Tennis: il palermitano Piraino vince il torneo di Antalya

Sui campi in terra rossa di Antalaya in Turchia il ventunenne palermitano Gabriele Piraino conquista con pieno merito la prova Itf da 15.000 dollari.

L'allievo di coach Paolo Cannova, quinta testa di serie del seeding e numero 478 al mondo, in finale ha avuto ragione, per 6-4 6-3, dell'elvetico diciannovenne Killian Feldbaush, ottava testa di serie. Piraino non ha concesso neppure un set nelle cinque partite disputate. In Turchia arriva così il 3° titolo in ambito Itf dopo quelli del 2024 a Santa Margherita di Pula e a Bologna.

"Onestamente - commenta Piraino - non mi aspettavo che il primo appuntamento del nuovo anno potesse andare così bene anche se in cuor mio ci speravo. Qui ad Antalya ho dato una bella prova di forza ma mi servirà maggiore continuità e costanza nei risultati rispetto al passato".



