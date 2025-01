Pallanuoto, Champions donne: Ekipe Orizzonte ok in Ungheria

La notte europea d'Ungheria consegna all'Ekipe Orizzonte una vittoria importantissima che rafforza il secondo posto nel girone D di Champions League. Il successo esterno, per 9-7, in casa delle magiare dell'Uvse Ujpest. ipoteca l'accesso ai quarti, sulla scia delle spagnole del Sant Andreu, che hanno tre punti in più. È stato un match al cardiopalma dall'inizio alla fine, con le etnee che hanno sempre dato l'idea di poter conquistare l'intera posta in palio. Le catanesi infatti hanno conquistato i primi due tempi di gioco entrambi per 2-1, respingendo il tentativo di ritorno delle magiare, avanti 3-1 nel terzo parziale e con un gol di vantaggio all'inizio della quarta frazione, poi vinta per 4-2 dall'Ekipe Orizzonte.

Nella formazione catanese Charlize Andrews è stata la top scorer con tre gol.

Felice, a fine gara, l'allenatrice Martina Miceli: "Sapevamo che per noi era la prima finale di questa Champions League ed è andata bene. Sono molto contenta e mi sono divertita. È stata una partita tosta, ma giocare in casa loro non è mai facile.

Sono contenta anche perché hanno giocato tutte, pure chi solitamente lo fa meno, e ognuna di loro ha dato un contributo importante. Sono state tutte brave, certamente abbiamo commesso degli errori, ma serviva portare a casa il risultato e quindi va bene così".



