Migranti: altri 136 approdati a Lampedusa

Sono 136 i migranti sbarcati, fra la notte e la mattinata, a Lampedusa. Uno il barchino, salpato da Tajura in Libia, con 11 (3 donne e 4 minori) siriani agganciato sotto costa dalla guardia di finanza.

Sessantaquattro sono stati bloccati invece dai carabinieri lungo la strada di Cala Francese. Il gruppo, composto da bengalesi, è sbarcato a Cala Spugne. Infine, altri 61 bengalesi, iracheni, pakistani, siriani e tunisini sono stati bloccati dalla guardia di finanza sulla spiaggia della Guitgia. Hanno riferito d'essere partiti da Zuwara in Libia.

Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 518 ospiti. Su disposizione della prefettura di Agrigento 167 migranti sono stati già portati al porto per essere imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.



