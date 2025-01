Calcio: Palermo; La rabbia di Dionisi, 'Presi gol evitabili'

"Un peccato, abbiamo incassato due gol evitabili. Era il momento di far bene fuori casa e non ci siamo riusciti. Il secondo gol tutti schierati e da rinvio è un errore, ha compromesso la partita. Eravamo riusciti a riprenderla, poi è diventata difficile perché si è anche giocato poco". La rabbia e la delusione dominano l'orizzonte di Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, sconfitto sul campo della Reggiana, che aspetta qualche novità dai possibili acquisti del mercato invernale.

Le aspettative della vigilia, anche per il tecnico, erano diverse. "La squadra mi è piaciuta in settimana - assicura Dionisi - ma oggi la prestazione non è stata positiva. Comunque i ragazzi non sono distratti dal mercato. La prossima partita col Pisa? All'andata abbiamo perso e i motivi di riscatto ci sono".

Aljosa Vasic, unica novità in formazione per il Palermo, è molto dispiaciuto. "Il secondo gol ci ha tagliato le gambe", sottolinea il centrocampista serbo. "Eravamo carichi e volevamo far meglio, ma un solo incontro non può cancellare quello che abbiamo fatto in queste settimane. Dobbiamo giocare come sappiamo: con cattiveria e con rabbia"



