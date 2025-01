Pallanuoto: Euro Cup;Ortigia, perso primo round col Sabadell

Sfida piena di rimpianti, l'andata degli ottavi di Euro Cup per l'Ortigia di pallanuoto.

Contro i forti rivali spagnoli del Sabadell, i siracusani perdono con re reti di scarto, 13-10, giocando alla pari tre tempi su quattro, cedendo nettamente nel corso del secondo, con parziale di 1-4 per gli ospiti, gap che non è stato colmato fino alla fine dalla squadra di Stefano Piccardo, a cui non è stato sufficiente il grande cuore messo in acqua e ben quattro reti del bomber Inaba.

Barroso ed Averka portano subito il Sabadell avanti 2-0, Cassia e Inaba firmano il pareggio. Nel secondo tempo break decisivo, Bonet Saez, Corres Hernandez, Bowen ed Averka vanno a segno, mentre l'Ortigia deve accontentarsi della marcatura di Scordo.

Terzo e quattro tempo sono combattuti, ma gliospiti tengono sempre a distanza di sicurezza i padroni di casa. Per la gara di ritorno, in programma il prossimo 6 febbraio, servirà la migliore Ortigia della stagione.



