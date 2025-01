Barbara Cammarata in mostra alla Fondazione Brodbeck

Dal 25 gennaio all'8 giugno 2025 la Fondazione Brodbeck di Catania presenta la mostra 'Barbara Cammarata. An Interspecies Journey' a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Patrizia Monterosso, Basato su un atto di worlding, di creazione di un mondo tanto sciamanico quanto (fanta)scientifico, il percorso della mostra si snoda attraverso due padiglioni monumentali della Fondazione etnea e include oltre 60 dipinti, 6 sculture tessili e alcune installazioni ambientali eseguiti da Barbara Cammarata tra il 2018 e il 2025. La ricerca dell'artista si è sviluppata da oltre un decennio attraverso diversi medium, in particolare quello pittorico, nell'invenzione di accessi a mondi fantastici, intrapsichici e ultra-mondani, luoghi critici e di soglia, abitati da esseri viventi dal corpo umano e dalle teste animali. "L'essere umano che da tempo, troppo tempo, si è attribuito una posizione centrale e superiore rispetto alle altre specie - afferma Cammarata, artista visiva e docente dell'Accademia di belle arti di Catania - oggi si ritrova a discutere la sua posizione rispetto a tutto il resto. Antropocentrismo, specismo e postumano sono i punti si partenza della mia ricerca artistica".

"Il percorso espositivo introduce il pubblico in uno spettacolare viaggio in un mondo nel quale è riconosciuta politicamente e pienamente operativa la metafora di un patto sociale interspecie che lega gli esseri umani al regno animale, vegetale e tecnologico. "Quello plasmato nella pittura da Cammarata - spiegano Biasini Selvaggi e Monterosso - è un mondo dove il simile e il diverso sono compresenti in una dimensione simbiotica di vitalità e crescita; dove la condivisione significa trasformazione etica, morale, filosofica, religiosa, in grado di generare un nuovo ordine di speranza".

La ricerca artistica di Cammarata si esprime anche attraverso opere tessili e installazioni tecnologiche. Collabora con architetti, designer e artisti visivi in diversi progetti di rigenerazione urbana e di innovazione sociale. I suoi lavori sono stati esposti in Italia e all'estero in musei, fondazioni, gallerie e manifestazioni.



