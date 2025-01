Anno giudiziario, protesta magistrati Palermo che lasciano aula

Molti magistrati che partecipano all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palermo hanno lasciato l'aula per protesta quando ha cominciato a parlare il rappresentante del ministro della Giustizia, Alessandro Buccino Grimaldi. I magistrati hanno annunciato che sarebbero rientrati nell'aula magna del palazzo giustizia quando Buccino Grimaldi avesse concluso il suo intervento.

Dall'aula sono usciti soprattutto quei magistrati che si erano presentati con le toghe e la costituzione in mano: hanno così manifestato il proprio dissenso rispetto al progetto di riforma della giustizia promosso dal governo.

Gli aspetti critici del progetto erano stati segnalati in modo approfondito dal presidente della corte d'appello, Matteo Frasca, accolto con un applauso durato alcuni minuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA