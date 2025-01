Pallanuoto, Euro Cup; Ortigia, agli ottavi serve un'impresa

Ritornano gli appuntamenti europei per l'Ortigia di pallanuoto. Domani i biancoverdi sfideranno i forti spagnoli del Sabadell nella gara di andata degli ottavi di finale di Euro Cup. Una sfida complicata, contro una formazione che è tra le favorite per la vittoria finale del trofeo. Le due squadre si sono già affrontate a inizio stagione, nel turno di qualificazione alla Champions e in quell'occasione la squadra allenata dal coach Stefano Piccardo venne sconfitta 17-11, ma va detto che i biancoverdi, ripescati all'ultimo momento al posto del Recco, avevano svolto solo due settimane di preparazione. Oggi la situazione è migliore, l'Ortigia è in crescita e sembra aver trovato una maggiore identità di squadra e l'arrivo del centroboa americano Avakian, inoltre, ha aumentato il peso offensivo e le rotazioni.

"Giochiamo - mette in guardia il coach Stefano Piccardo - contro uno dei club più strutturati a livello europeo. Sono campioni d'Europa con la femminile e, tre anni fa, hanno vinto l'Euro Cup con la maschile. Disputano la Champions ormai da diversi anni e quest'anno sono usciti solo perché erano in un girone di ferro.

Sicuramente dobbiamo giocare una partita fatta di aggressività e di rientri veloci, ma anche di tanta difesa. Dobbiamo avere il piacere di provare a fare qualcosa che vada al di là delle nostre possibilità".

"Innanzitutto - fa notare Georgios Kalaitzis, attaccante greco dell'Ortigia - dobbiamo difendere il fattore campo. Chi viene qui, deve sudare per guadagnarsi qualcosa. Non posso dire quante possibilità abbiamo, perché è una fase a eliminazione diretta, ma sicuramente lotteremo per giocarci le nostre opportunità. Se vogliamo vincere questa prima gara e avere così un vantaggio, dobbiamo rimanere mentalmente forti e lucidi per quattro tempi.

Dobbiamo fare le cose semplici e farle al meglio".



