Pallanuoto: Champions donne; Ekipe in Ungheria, gara decisiva

Una notte di Champions per continuare a sognare. Domani l'Ekipe Orizzonte si prepara a giocare la prima partita dell'anno anche in campo internazionale. Le etnee saranno infatti ospiti delle ungheresi dell'UVSE Ujpest nel quarto turno del girone D di Champions League. Già da oggi le rossazzurre sono a Budapest per entrare nel clima del match contro le magiare, battute 12-10 a Catania nel girone d'andata. La squadra allenata da Martina Miceli punta a un risultato positivo per consolidare la classifica del gruppo, che al momento le vede seconde alle spalle delle spagnole del Sant Andreu; le prime due del raggruppamento conquisteranno l'accesso ai quarti di finale. Naturalmente servirà una grande prestazione.

"Finalmente - ha detto Giulia Viacava, numero 4 dell'Ekipe - siamo tornate a lavorare tutte insieme e sappiamo benissimo che questa sarà una partita fondamentale per il nostro cammino.

Dobbiamo trovare le energie giuste per affrontare questa partita nel modo migliore sin dal primo secondo, perché non possiamo permetterci dei passaggi a vuoto".



