Pallanuoto: A1; Telimar, serve la svolta con l'Onda Forte

In casa dell'Onda Forte, a Roma: inizierà così domani per il Telimar Palermo il girone di ritorno del campionato di A1. Il Club dell'Addaura arriva all'appuntamento dopo la delusione della mancata qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, sfumata per via delle ultime tre prestazioni negative dei rossoverdeblù, che hanno collezionato tre sconfitte con Trieste, Posillipo e Roma Vis Nova, avversarie più attrezzate. La sfida di domani, contro il fanalino di coda, che ha conquistato un solo punto finora in uno scoppiettante derby romano con l'Olympic, potrebbe essere l'occasione buona per tornare a quanto di buono fatto vedere in casa all'esordio di una stagione in cui l'obiettivo principale era e resta la salvezza.

"Stiamo attraversando un periodo negativo - Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar - cui dobbiamo assolutamente porre fine, tonando a giocare da vera squadra. In settimana ho fatto il punto della situazione con mister Baldineti, con la team manager Alexandra Araujo e soprattutto con i ragazzi. Pretendo maggior attenzione, sia in allenamento che in partita, e soprattutto un approccio da squadra, che significa mettere da parte ogni individualità, sacrificandosi in attacco e in difesa".

Una buona notizia è la parziale agibilità della tribuna di Terrasini, che da sabato prossimo, nel match contro l'AN Brescia, potrà accogliere 160 tifosi.



