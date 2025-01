Nel Belìce ex ferrovia diventa ciclovia

Sono stati appaltati i lavori per riconvertire l'ex linea ferrata a scartamento ridotto Partanna-Salaparuta in ciclovia del Belìce (Trapani). Ad aggiudicarsi i lavori per un progetto di 807.439,98 euro è stata la ditta "Zab costruzioni srl" di Favara, che dovrà consegnare i lavori entro il 30 giugno. La somma è erogata dall'Assessorato regionale all'agricoltura al quale il Gal Valle del Belìce ha presentato il progetto nell'ambito della Strategia di sviluppo locale 'Belìce 2020'. L'intervento interessa complessivamente 30 chilometri circa della vecchia linea ferrata a scartamento ridotto Castelvetrano-Salaparuta (nel tratto tra Partanna e Salaparuta), dismessa negli anni '70, e un piccolo tratto (8 km) dell'ex linea Castelvetrano-Porto Empedocle, nel tratto vicino località Bertolino di mare a Menfi. Quest'ultima è già una ciclovia e l'intervento riguarderà una manutenzione straordinaria. Sarà bonificato l'ex fondo ferroviario e sarà installata l'apposita segnaletica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA