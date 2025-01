Libro su Giuseppe Alessi al Circolo della Stampa di Palermo

Nuovo appuntamento letterario organizzato dal Circolo della Stampa di Palermo. Il libro "Il patriarca Giuseppe Alessi, Racconti e segreti del primo presidente della regione siciliana" scritto da Sonia Fasino, edito da Bonfirraro sarà presentato martedì 28 gennaio alle ore 18 alla Sala Orlando Sgarlata presso la sede della Assostampa Sicilia in via Crispi 286. Introduce la giornalista Isabella Napoli che dialoga con l'autrice e il presidente Assostampa Sicilia Roberto Leone. Un omaggio alla figura di Giuseppe Alessi attraverso racconti inediti, anche di vita privata e familiare, e riflessioni sul suo ruolo nella storia siciliana, scritto dalla nipote del primo presidente della Regione.

Gli eventi dei Circoli della Stampa rappresentano un'occasione per approfondire tematiche di interesse collettivo e favorire il dialogo culturale. Durante e alla fine degli incontri, grazie alla Associazione: "Le donne del vino", l'atmosfera è resa ancora più conviviale con un giro di calici offerti dalle ottanta cantine siciliane che aderiscono alla iniziativa.



