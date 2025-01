Lagalla, bene Palermo capitale italiana 'nomadi digitali'

"È con grande soddisfazione che oggi ho appreso, da un servizio pubblicato sulla versione online del Corriere della Sera, che Palermo nel 2024 è diventata la capitale italiana dei "nomadi digitali". Dalla classifica stilata dal sito Executive nomad index, Palermo risulta, infatti, essere la città italiana più attrattiva e la destinazione preferita, la ventiduesima al mondo, dei professionisti che lavorano da remoto". Lo sottolinea il sindaco di Palermo Roberto Lagalla in una nota. "I numeri - prosegue - dicono che tra il 2023 e il 2024 a Palermo le startup innovative sono cresciute del 3,7% e gli occupati del 6,9%, oltre quattro volte la media nazionale. Una crescita delle startup favorita, come si legge nell'articolo, anche da significativi investimenti pubblici e privati nella città che sta vivendo ora una rigenerazione culturale ed economica. Tutti dati e considerazioni che confermano come questa amministrazione si stia muovendo verso la giusta direzione per favorire da un lato la crescita e dall'altro la nascita di spazi per l'infrastrutturazione digitale, puntando, in particolare, sull'investimento di un nuovo innovation hub ai Cantieri Culturali della Zisa. Si tratta di investimenti ed iniziative - conclude il sindaco - che puntano a trattenere i nostri giovani che, anche da Palermo, avranno modo di lavorare per grandi multinazionali e, perché no, continuare ad attrarre pure nuovi professionisti e aziende dall'estero".



