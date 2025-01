A Sicily by Car il Premio Impresa Umana 2024

Sicily by Car, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha ricevuto il prestigioso Premio Impresa Umana 2024 nel corso della cerimonia tenutasi ieri sera a Milano presso l'Abbazia di Mirasole, organizzata da Economy Group. Il riconoscimento è stato assegnato alle imprese che, oltre a raggiungere solidi risultati economici, si distinguono per l'impegno verso la sostenibilità e il benessere sociale.

Tommaso Dragotto, fondatore e presidente di Sicily by Car ha sottolineato l'importanza di un approccio imprenditoriale che non si limiti solo alla crescita economica, ma che contribuisca anche a migliorare le condizioni di vita delle persone e delle comunità. "Fare impresa comporta delle responsabilità che non si limitano ai risultati economici, ma si estendono anche alle ricadute sociali di cui l'impresa è responsabile. Generare profitto significa anche generare benessere per la società" ha detto Dragotto durante la cerimonia ribadendo l'impegno di Sicily by Car nel promuovere un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

L'evento ha visto la partecipazione di personalità di rilievo, tra cui Corrado Passera, CEO di Illimity Bank, Diva Moriani, fondatrice di Dynamo Camp, e Maria Rita Parsi, psicopedagogista e membro del Comitato Onu per i diritti dei minori. All'evento ha partecipato anche Gigi d'Alessio con cui Sicily by Car sta portando avanti il progetto per la realizzazione di un padiglione ospedaliero a Palermo dedicato alle malattie rare in età pediatrica attraverso il concerto Gigi&Friends, che avrà luogo il 20 giugno 2025 allo stadio Renzo Barbera.



