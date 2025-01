Urso, su digitale Sicilia piattaforma di connessione con Ue

"L'Italia si dimostra un catalizzatore di digitalizzazione ed è in grado di dare un forte contributo alla transizione digitale nel Mediterraneo. Il nostro obiettivo è quello di fare della Sicilia una piattaforma naturale, geografica, culturale, tecnologica e industriale, di connessione per l'Europa". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, parlando nel corso di un incontro su 'Digital, connectivity and Mediterranean', al Marina Convention Center di Palermo.



