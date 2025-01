Favignana, giunta approva realizzazione di tre dissalatori

La giunta comunale di Favignana ha approvato i progetti definitivi per la realizzazione di tre nuovi dissalatori e l'efficientamento delle reti idriche nelle Isole Egadi. Gli interventi, sviluppati nell'ambito del programma "Isole Verdi", mirano a migliorare la gestione delle risorse idriche e la sostenibilità ambientale dell'arcipelago.

La spesa prevista è di circa dieci milioni di euro, interamente finanziati con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

A questi interventi, si aggiungono la realizzazione dei depuratori per il trattamento primario a Levanzo e Marettimo, finanziati nell'ambito del progetto "Isole Minori", e l'intervento sul pennello a mare di Favignana, per un investimento complessivo di oltre venti milioni di euro.

"Questi interventi rappresentano una svolta storica per il futuro del nostro arcipelago - dice il sindaco Francesco Forgione - Le nostre reti idriche, ormai vetuste, necessitavano da tempo di azioni concrete e risolutive. Dopo anni di parole, finalmente passiamo ai fatti".



