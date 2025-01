Ai domiciliari per maltrattamenti a genitori, picchia convivente

Scarcerato e posto agli arresti domiciliari, per maltrattamenti in famiglia, nei confronti dei genitori, per gelosia minaccia, picchia e minaccia la convivente con un grande coltello da cucina. E' l'accusa contestata a un 36enne che è stato arrestato da agenti delle Volanti della Questura di Catania. A fare intervenire la polizia era stata la donna, riuscita a fuggire all'aggressione dell'uomo, trovando riparo da un familiare. Gli agenti l'hanno trovata in strada ad attenderli con evidenti segni di violenza sul viso e sul collo.

Prestati i primi soccorsi, la donna si è calmata e ha confidato ai poliziotti gli atteggiamenti violenti tenuti dal convivente da circa un mese, da quando è stato scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia perpetrati nei confronti dei suoi genitori. Da quel momento il 36enne avrebbe manifestato attacchi di morbosa gelosia che, in più occasioni, sarebbero sfociati in pesanti atteggiamenti aggressivi. L'uomo, su disposizione della Procura, è stato dichiarato in arresto e condotto nella casa circondariale di Piazza Lanza.

Il gip ha convalidato il provvedimento adottato e ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA