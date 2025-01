Taobuk sui 'Confini', Award a Cameron, Lansdale e Tamarro

È sul tema dei 'Confini' che si svilupperà dal 18 al 22 giugno la quindicesima edizione di Taobuk-Taormina international book festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara. Sul concept si confronteranno oltre 200 tra scrittori, artisti, scienziati, intellettuali, politici ed economisti, provenienti da più di 30 Paesi nel mondo. Tra gli ospiti gli scrittori Peter Cameron, Joe R. Lansdale e Susanna Tamaro, che sono tra gli assegnatari del Taobuk award for literary excellence. I premi Taobuk award saranno consegnati la sera del 21 giugno al Teatro Antico di Taormina nel corso del Taobuk Gala, uno spettacolo che andrà in onda su Rai1.

"I confini, fisici e geografici, ma anche ideali ed esistenziali - afferma Antonella Ferrara - segnano la nostra esperienza come individui e come collettività. Non si possono configurare esclusivamente come semplici linee di separazione, ma rappresentano luoghi di confronto e scoperta, spazi di passaggio dove l'io incontra il tu, il noto si confronta con l'ignoto, e la diversità diventa risorsa. Troppo spesso, però, li interpretiamo come mura invalicabili, che difendono un'identità percepita come fragile o minacciata. Invece di essere corridoi verso l'altro, vengono sovente eretti come demarcazioni isolanti, linee che separano ciò che è familiare da ciò che non lo è, alimentando diffidenza e paura. Ma un confine non si può ridurre a ciò che si contrappone: è anche e soprattutto ciò che collega. È dunque un invito a uscire dal proprio perimetro per accogliere il diverso, comprendere il nuovo, costruire ponti".

Tra le iniziative collaterali del Festival anche quelle per celebrare i 50 anni dalla prima edizione di "Horcynus Orca", capolavoro di Stefano D'Arrigo, in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, presieduta da Luca Formenton e diretta da Paolo Verri, compreso uno spettacolo, il 22 giugno, affidato alla regia di Davide Livermore.

Ci sarà anche il torneo letterario 'Ioscrittore', promosso dal gruppo editoriale Mauri Spagnol, presieduto da Stefano Mauri, in collaborazione con la rivista ilLibraio.it.

Taobuk 2025 accoglierà anche un progetto speciale, promosso dalla Regione Siciliana, in collaborazione con il ministero degli Affari esteri: la celebrazione dei 70 anni dalla Conferenza di Messina e Taormina, della riunione dei sei ministri della Comunità per l'acciaio e il carbone (Ceca) che gettarono le basi della nascita del Mercato comune da cui sarebbe nata la futura Unione.



