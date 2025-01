Lo chef RobertoToro porta la cucina siciliana al Mandala

Il gruppo Belmond ha avviato un'esclusiva collaborazione con il prestigioso Mandala club di Singapore per un'esperienza di cucina italiana lunga quattro settimane. Dal 14 gennaio al 15 febbraio 2025, si terrà il 'Mandala club x Belmond: a Taste of Italy' è l'evento che vede protagonisti gli chef di quattro delle proprietà più iconiche di Belmond in Italia portando gli ospiti a immergersi nel sogno della villeggiatura italiana. Ogni settimana enogastronomica è dedicata alla ricchezza culinaria della nostra terra, abbracciando la cultura e il patrimonio regionale e trasportando gli ospiti attraverso affascinanti racconti di cucina e tradizione. E ci sarà anche la Sicilia: la seconda settimana è dedicata alla cucina isolana rappresentata da Roberto Toro, executive chef al Grand Hotel Timeo di Taormina e chef del ristorante Otto Geleng, una stella Michelin. Dal 21 al 25 gennaio, ogni giorno sia a pranzo sia a cena, lo chef Toro delizierà i palati asiatici con la sua cucina facendosi portavoce a Singapore della ricchezza del patrimonio enogastronomico siciliano. Infatti, al centro della filosofia culinaria di Toro c'è un profondo amore per la semplicità e l'autenticità dei sapori dell'isola.

I menu di pranzo e cena pensati da Roberto Toro per gli ospiti del Mandala club esaltano la cucina siciliana nelle sue diverse sfaccettature. Il pranzo include antipasti come la tradizionale caponata, il carciofo ripieno con ricotta e olio al basilico, seguiti da piatti principali come i rigatoni alla Norma o il branzino all'Eoliana, concludendo con dei dolci che esaltano gli ingredienti più genuini dell'isola, come la sfera di ricotta alla mela cola dell'Etna o un dessert a base di limone Interdonato. Il menu della cena, più esteso, include anche piatti da condividere come l'insalata di baccalà alla Ghiotta o i moscardini alla siciliana, in aggiunta agli antipasti singoli che rispecchiano le opzioni del pranzo. Tra i piatti principali ci sono anche alcuni cavalli di battaglia dello Chef Toro come i suoi tortelli ripieni di basilico e pecorino, mentre la selezione di dessert si espande per includere un vassoio di tanti piccoli assaggi di tradizionali dolci siciliani da condividere



