Imprese, parte da Sicindustria il ponte tra Sicilia e Africa

Duecento milioni di euro per rafforzare la collaborazione tra imprese siciliane e mercato africano, favorendo lo sviluppo tanto della Sicilia quanto dell'Africa e aprendosi a un mercato in forte espansione negli ultimi anni. E' ciò che prevede la "Misura Africa", uno strumento di finanza agevolata nell'ambito del Fondo 394, gestito da Simest in convenzione con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito del Piano Mattei. Il tema è stato al centro di un incontro in Sicindustria, "Un continente di opportunità, per crescere insieme. Misura Africa #Sicilia", organizzato dallo sportello per l'internazionalizzazione delle imprese (Sprint) della Regione siciliana, dall'assessorato regionale delle Attività produttive, da Simest e da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network.

"La Sicilia, per la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo - commenta Luigi Rizzolo, presidente di Sicindustria - afferma una porta naturale verso i mercati africani e una misura come questa non può che aprire nuove prospettive alle imprese siciliane, offrendo loro strumenti concreti per avviare e consolidare relazioni commerciali in un contesto sempre più competitivo. Sicindustria, anche grazie alla rete Enterprise Europe Network di cui siamo partner, da anni supporta le imprese nel loro percorso di crescita e adesso grazie a questa misura sarà possibile favorire una cooperazione economica che punti non solo al rafforzamento delle catene di approvvigionamento, ma anche alla creazione di partenariati duraturi basati sull'innovazione e sulla formazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA