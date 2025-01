Esplosione a Catania, vigili del fuoco al lavoro tra macerie

Continuano a lavorare tra le macerie dell'esplosione nella zona del rione San Giovanni Galermo di Catania i vigili del fuoco. Solo una breve pausa di qualche ora nella notte e poi subito a scavare e rimuovere con operazioni di smassamento.

Le attività di ricerca sotto le macerie hanno dato al momento esito negativo. Il bilancio complessivo è di 14 persone ferite e condotte in ospedale. Quattro vigili del fuoco che sono stati coinvolti dall'onda d'urto sono stati condotti successivamente in ospedale per accertamenti.

E' stato trovato nella notte l'uomo che si temesse potesse essere sotto le macerie della palazzina crollata ieri dopo un'esplosione legata a una fuga di gas dalla rete di distribuzione. L'uomo, che si era allontanato, si è fatto vivo: si era allontanato dalla zona. Lo ha reso noto il sindaco Enrico Trantino. L'allerta era scattato dopo che un familiare lo aveva cercato dicendo non riuscire a trovarlo, ma qualcuno aveva detto di averlo visto fuggire dopo il boato che ha scatenato anche un incendio.

"La Questura di Catania sta curando l'aspetto dell'ordine pubblico, anche azione preventive anti 'sciacallaggio'. Ieri abbiamo fatto evacuare delle persone per l'emergenza e devono essere tutelati i beni lasciati nelle loro case. Dopo il controllo dei vigili del fuoco sulla staticità delle abitazioni potranno o rientrare o andare a recuperare beni personali. Sono stati sistemati anche gli anziani che erano nella vicina struttura di accoglienza. Sono state due le famiglie interessate direttamente dell'esplosione". Lo ha detto il dirigente delle Volanti della Questura di Catania, Nino Ciavola, sull'esplosione di gas nel rione San Giovanni Galermo.





