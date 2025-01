Armi e droga in garage, arrestato dalla polizia a Catania

Armi e droga sono stati trovati da agenti delle Volanti della Questura di Catania in due zaini custoditi in un garage di una palazzina di Librino in uso a un 26enne che è stato arrestato. La polizia, grazie al fiuto dei cani Ares e Maui, ha sequestrato un fucile, risultato rubato nel nord Italia, e due pistole semi automatiche con matricola abrasa, 1,2 kg di marijuana e 50 grammi di crack, per un valore commerciale stimato in circa 120mila euro. Il gip ha convalidato l'arresto dell'indagato ed emesso, nei suoi confronti, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.



