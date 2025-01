Al via nuova stagione concertistica del conservatorio di Palermo

E' stata presentata stamattina la nuova stagione concertistica del conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo che si terrà dal 2 febbraio al 9 dicembre.

Il concerto inaugurale è in programma al Teatro Massimo, alle 20.30, con l'orchestra sinfonica del conservatorio diretta da Giuseppe Crapisi e con i solisti Enrico Simonetta e Matteo Pietro al pianoforte. In programma musiche di Lampasona, Liszt, Tchaikovsky e Franck. "La nuova stagione concertistica avrà un cartellone piuttosto vario - spiega il direttore del conservatorio, Mauro Visconti - ed è frutto di uno sforzo artistico, economico ed organizzativo notevole. I nostri docenti e studenti sono i protagonisti indiscussi che ci consentono di offrire al pubblico occasioni di ascolto preziose". Circa sessanta appuntamenti in programma che, coordinati da Diego Obiso, Gianfranco Pappalardo e Salvatore Palmeri, spazieranno dalla musica antica a quella contemporanea, sinfonica, cameristica e jazz, e si svolgeranno tra il conservatorio, il Teatro Massimo, la chiesa Santa Maria dell'Ammiraglio o meglio nota come la Martorana, la Cattedrale, San Giuseppe dei Teatini, l'Abbazia di San Martino delle Scale, La Feltrinelli ed il Circolo artistico. Diverse saranno anche le iniziative rivolte al sociale come la rassegna "Note per la salute, musica e cura" che si terrà presso gli ospedali Ismett, La Maddalena e al reparto oncologico del Civico e quella dal titolo "La musica nel cuore" dedicata ai diversamente giovani presso alcune case di cura della città. "Ricorderemo anche Alessandro Scarlatti, a cui è intitolato il nostro conservatorio e di cui ricorre il centenario della morte - annuncia il presidente del conservatorio, Giovanni Angileri - ma abbiamo in programma anche un ampio ventaglio di iniziative".



