A Londra una mostra sulla festa di Sant'Agata di Catania

La festa di Sant'Agata di Catania "sbarca" sul Tamigi grazie a una mostra fotografica di Mario Bucolo allestita all'Istituto italiano di Cultura di Londra. E' stato il Nunzio Apostolico nel Regno Unito, l'arcivescovo Miguel Maury Buendía, a inaugurare l'esposizione degli scatti d'autore del fotografo catanese che raccontano per immagini quella che è una delle celebrazioni religiose più importanti e spettacolari d'Italia. La festa si svolge ogni anno a Catania - di cui Sant'Agata è la patrona - tra il 3 e il 5 febbraio. Si calcola che arrivi a coinvolgere anche mezzo milione di persone: un evento che attrae fedeli e turisti da tutto il mondo e rappresenta un momento di grande devozione e tradizione per i catanesi. La mostra, visitabile fino al 28 gennaio, comprende 40 fotografie e un video che racconta le fasi salienti della festa.

E' curata da Mariia Shub con testi di Mariella e Carmelo Aurite, Sonia Distefano e Mario Bucolo. Al vernissage gli ospiti hanno apprezzato i tipici dolcetti della Festa, le "minnuzze di San'Agata" cui il New York Times ha recentemente dedicato uno specifico articolo a dimostrazione della caratura internazionale della Festa. "Le feste religiose rappresentano un elemento importante della cultura italiana. Siamo felici di poterne fare apprezzare a Londra il valore religioso, artistico ed etnografico attraverso delle bellissime immagini", ha spiegato il direttore dell'Istituto, Francesco Bongarrà.



