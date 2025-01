I vigili del fuoco sono intervenuti al porticciolo turistico Marina Villa Igea per spegnere un principio di incendio che ha coinvolto una imbarcazione ormeggiata. Il rogo è stato spento dal personale del porto, e i pompieri hanno eseguito le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dell'imbarcazione. Sono in corso gli accertamenti sulle cause che hanno provocato il rogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA