'Sacred lines', 27 artisti di strada raccontano Sant'Agata

Catania si prepara ad accogliere un'iniziativa che unisce arte, cultura e tradizione: dal 26 gennaio al 12 febbraio 2025, il nuovo spazio multifunzionale Scalo, nella storica Vecchia Dogana, ospiterà la mostra collettiva "Agata: Sacred Lines", un omaggio contemporaneo al culto di Sant'Agata, Patrona del capoluogo etneo. La mostra, curata da Enrica Ciulla di Urban Street Art Sicily in collaborazione con l'associazione culturale Mansourcing, rappresenta un dialogo tra tradizione e innovazione attraverso il lavoro di 27 artisti di strada siciliani.

La figura di Sant'Agata è profondamente radicata nell'identità di Catania: simbolo di fede, forza e resistenza, il suo culto è un patrimonio che travalica i confini religiosi per diventare espressione universale di appartenenza e identità.

"Agata: Sacred Lines" invita artisti visivi a esplorare questo ricco immaginario attraverso una prospettiva contemporanea, creando opere che dialogano con il passato e si interrogano sul presente.

Gli artisti coinvolti sono Andrea Parisio, Andrea Sposari, Angelo Crazyone, Antonio ANC, Antonio Curcio, Antonio Zappia, Carlo Alberto Giardina, Chiara Abramo, Claudia Corona, Demetrio Di Grado, Francesco La Rosa, Gabel.es, Giusi Di Liberto, Igor Scalisi Palminteri, Irene Catania, L'Aita, Lydia Giordano, Lorenzo Maniscalco, Loste, Marinella Riccobene, Mr.Pera, Muscarà, Nessunettuno, Nino Carlotta, Rabit, Sid, Vincenzo Suscetta, le cui opere spaziano dalla pittura al muralismo, dalla scultura al collage.

Scalo, il nuovo spazio culturale che aprirà il 24 gennaio, nasce da un'idea di Alessandro Scardilli e prende forma grazie al progetto curato dagli architetti Sofia Privitera e Gregorio Mattia Polizza Favaloro. Situato nella storica Vecchia Dogana di Catania, Scalo si propone come un punto d'incontro per turisti, cittadini e professionisti, unendo persone, storie e culture in un ambiente ispirato dall'arte e dalla creatività.

Fondata e curata da Enrica Ciulla, Urban street art Sicily, promuove l'arte urbana educando il pubblico sull'importanza di murale e graffiti nel raccontare storie e stimolare riflessioni sociali. L'associazione culturale Mansourcing, attiva dal 2012, sostiene artisti emergenti e collettivi attraverso mostre, festival e iniziative culturali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA