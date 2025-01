Mattarella a scolari, avrei voluto fare il medico ma si cambia

"E' andato tutto molto bene. Il presidente ha incontrato la comunità scolastica e i ragazzi erano felici. Non sapevano della visita e hanno scoperto che l'ospite era speciale quando lo hanno visto". Lo dice Giovanna Genco, preside della scuola dell'infanzia, elementare e media "De Amicis-Da Vinci" in via Serradifalco a Palermo dopo la visita a sorpresa del presidente della repubblica Sergio Mattarella.

"Abbiamo parlato di cultura lettura e musica, perché la nostra scuola è a indirizzo musicale. Il presidente ha ascoltato i ragazzi suonare e si è soffermato con una classe".

"Gli scolari hanno chiesto al presidente - conclude - quali fossero i suoi sogni e che lavoro desiderasse fare da bambino.

Lui ha risposto che avrebbe voluto fare il medico ma che nella vita si cambia".



