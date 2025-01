Turismo, il Premio "Wow Experience" al Val di Kam

L'esperienza "Val di Kam" di Pierfilippo Spoto si è aggiudicata il prestigioso premio nazionale "Wow Experience" promosso da Destination Italia, un progetto per celebrare e valorizzare le eccellenze del turismo esperienziale del Paese. Il contest, denominato "Wow Experience - Racconta la Meraviglia", ha l'obiettivo di mettere in luce le realtà italiane capaci di offrire esperienze uniche e autentiche ai visitatori. Tra borghi storici, tradizioni enogastronomiche, artigianato e natura il progetto ha selezionato le migliori proposte capaci di rappresentare l'anima più vera dell'Italia.

Val di Kam, situata nel suggestivo contesto di Sant'Angelo Muxaro, è l'esempio perfetto di come il turismo possa diventare una forza trasformativa, tanto per i visitatori quanto per le comunità locali. Pierfilippo Spoto, pioniere del turismo relazionale ed esperienziale, ha saputo raccontare la sua terra con autenticità, offrendo ai viaggiatori la possibilità di vivere la Sicilia in modo profondo e indimenticabile.

L'esperienza si fonda su un approccio che intreccia storie, cultura, natura e tradizioni, portando i visitatori alla scoperta di antichi borghi, sapori autentici e relazioni umane genuine.

Questa filosofia non solo ha conquistato il cuore dei turisti, ma ha anche generato un impatto positivo per la comunità locale, valorizzando il territorio e promuovendo un turismo sostenibile e rispettoso.

"Questo premio - ha dichiarato Pierfilippo Spoto - è il riconoscimento di un sogno che porto avanti da oltre vent'anni: far conoscere e amare la mia terra attraverso esperienze autentiche. Val di Kam non è solo un luogo, ma una narrazione di storie, persone e paesaggi che restano nel cuore. Sono onorato di aver condiviso questo viaggio con la mia comunità e di rappresentare la Sicilia in un progetto così prestigioso".





