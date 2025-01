Sindaco Agrigento, sono emozionato giornata irripetibile

"Sono emozionato, è un giorno importante e irripetibile per Agrigento, il territorio agrigentino e Lampedusa". Così il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, arrivando al teatro Pirandello per la cerimonia di inaugurazione di Agrigento capitale della cultura, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

"Abbiamo dato al nostro territorio una grandissima opportunità e dobbiamo essere bravi adesso a mantenere quello che abbiamo promesso di fare e andare oltre - aggiunge il sindaco - Il 2025 deve essere un punto di partenza affinché poi Agrigento possa godere di quanto si è fatto in questi anni.

Voglio ringraziare il presidente della Regione Renato Schifani che ha dimostrato come sempre una grande sensibilità e un grande interesse per il nostro territorio. La Regione è al nostro fianco". Sulle polemiche dei giorni scorsi, il sindaco afferma: "Vado oltre, vado avanti. Io non conosco polemiche". "È una grande opportunità per Agrigento e lascerà un segno nella storia della nostra città", prosegue Micciché. "Siamo nell'occhio del ciclone, ma abbiamo anche il governo regionale al nostro fianco. - sostiene - Ringrazio il presidente Schifani e il ministro Giuli per tutto quello che stanno facendo. I progetti presentati sono ambiziosi e Agrigento vincerà questa scommessa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA