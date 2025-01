Pallanuoto: A1; Nuoto Catania, a Roma l'ennesima sconfitta

La Nuoto Catania perde la sfida salvezza alla piscina Valco San Paolo di Roma per mano dei padroni di casa della Olympic Roma.Il risultato finale è di 13-9, dopo una prima parte della gara conclusa sul 6-6, dopo una rimonta entusiasmante degli ospiti che, alla distanza, hanno pagato dazio, in termini di energie e lucidità. I rossazzurri chiudono dunque il girone d'andata con soli tre punti in classifica ed in piena zona playout.

Classifica preoccupante, ma Giuseppe Corsello, dirigente del club catanese, crede ancora nella salvezza.

"La Nuoto Catania - sottolinea Corsello - ha dimostrato per lunghi tratti della partita di esserci e di voler aggredire anche quando loro erano in vantaggio per portare a casa punti importanti. Era complicato soprattutto perché abbiamo gestito due trasferte delicate in meno di due giorni. Alla fine l'hanno spuntata i nostri avversari, meritatamente, non senza qualche dispiacere per qualche discutibile decisione da parte del duo arbitrale ma non ci vogliamo attaccare a queste cose. Vogliamo pensare a noi stessi, vogliamo ancora dare tutto, col carattere e con il lavoro, insieme a piccoli accorgimenti e più concretezza in attacco questa squadra può fare il suo e la salvezza è alla nostra portata."



