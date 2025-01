Pallanuoto: A1 donne; L'Ekipe Orizzonte travolge Ancona

Nonostante l'assenza di sei titolari, convocate nelle rispettive nazionali, l'Ekipe Orizzonte travolge la Vela Nuoto Ancona 21-8 nella decima giornata, la prima di ritorno, di serie A1 di pallanuoto femminile.

Le catanesi, guidate da Renato Caruso in panchina e con Martina Miceli assente per la scomparsa della zia, hanno ipotecato il match sin dalla frazione iniziale, vinta 6-2. Stesso punteggio, ancora a favore delle catanesi, nel secondo tempo e 5-0 sempre per le padrone di casa nel terzo. Ultima frazione di gioco chiusa sul 4-4. Esordio assoluto in A1 per ben quattro giovanissime, tutte in campo durante la gara: il portiere Emma Silvestre, classe 2010; Maria Saguto, classe 2011; Sara Pulvirenti, classe 2009; Benedetta Gulizia, classe 2012. Aurora Longo è stata la top scorer assoluta con cinque gol.

"Siamo felici - ha detto Gaia Gagliardi, la numero 9 delle etnee, a segno due volte - di aver ripreso a giocare. È stato un periodo lungo di pausa, che ci è pesato ancora di più per via dell'assenza delle giocatrici convocate in nazionale. È stato faticoso, ma siamo soddisfatte perché sappiamo di aver lavorato bene e ci sentiamo pronte per la sfida di Champions League.

Sappiamo che sarà una partita tosta, perché giocheremo sul campo delle ungheresi, ma abbiamo lavorato tanto sui fondamentali e stiamo continuando a farlo". Sabato prossimo l'Ekipe Orizzonte giocherà sul campo dell'UVSE Budapest, nella prima giornata di ritorno del girone D di Champions League di pallanuoto.



