Pioggia e vento forte, danni nel Siracusano

Pioggia e forte vento su tutta la provincia siracusana nel pomeriggio di oggi. I maggiori danni si sono registrati nella zona montana: smottamenti sulle strade comunali e provinciali, abbattimento di pali della luce ed interruzioni dell'energia elettrica. Al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale ed il personale della Protezione civile.

A Sortino, il vento ha scoperchiato alcune abitazioni nel centro storico. Le famiglie si sono messe in salvo. Il vento ha strappato via il cappotto termico di una palazzina nella zona popolare di Sortino.

Tromba d'aria ad Avola: sono volati pezzi di intonaci di diverse palazzine, abbattuti alcuni pali dell'illuminazione pubblica. A Ferla, alberi e massi sulla sede stradale e problemi con l'approvvigionamento idrico. Il sindaco, Michelangelo Giansiracusa, ha invitato la comunità a non "bere acqua distribuita dall'acquedotto salvo utilizzo previa bollitura".

Danni anche nel Lido di Noto e ad Augusta. Problemi di erogazione idrica su tutta Siracusa per un guasto Enel sulla linea che alimenta i pozzi.



