Pallanuoto: A1; Telimar a caccia di punti per la salvezza

"L'obiettivo finale è sempre la salvezza". Riccardo Lo Dico, centrovasca del Telimar Palermo, come tutti, nel club dell'Addaura, guarda con la giusta misura al prossimo impegno, domani in casa del Vis Nova, a Monterotondo, nei pressi di Roma. I gialloblurossi laziale, con la vittoria di mercoledì sul Quinto, sono rimasti agganciati alla De Akker Bologna a quota 21 punti. Entrambe le squadre sono già qualificate per la Coppa Italia, traguardo che non è precluso ai palermitani, ma il cui destino non è esclusivamente nelle loro mani.

"Se l'Ortigia dovesse perdere con il Posillipo fuori casa - aggiunge Lo Dico - e noi usciremo vittoriosi con il Vis Nova, rientreremo nelle prime otto e giocheremo la Coppa Italia. In ogni caso, noi pensiamo solo a vincere la partita di domani, che è cruciale per la salvezza, contro una delle squadre più in forma del campionato. Poi, vedremo cosa succederà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA