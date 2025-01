Pallamano: A1; Erice, può debuttare Alexandra do Nascimento

La seconda giornata di ritorno, con la sfida tra la capolista Handball Erice e Teramo, domani pomeriggio, potrebbe essere quella dell'esordio della brasiliana Alexandra do Nascimento con la maglia delle Arpie nel campionato di A1 femminile di pallamano.

L'ala destra, con parecchi trascorsi nella nazionale verdeoro, scalpita: "Sono molto felice - le sue prime parole - di aver accettato l'invito a venire a giocare qui con la mia famiglia.

Ringrazierò per sempre Chana Masson (portiere dell'Handball Erice e connazionale della nuova arrivata, ndr) per aver fatto il possibile per rendere tutto questo possibile. Naturalmente, sono estremamente grata al club per aver profuso questo sforzo.

Mi sento fortunata di poter far parte di questo splendido progetto e farò del mio meglio per garantire che l'Handball Erice raggiunga tutti i suoi obiettivi".



