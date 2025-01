Maltempo, pioggia e vento flagellano Sicilia

Raffiche di vento e temporali si registrano in Sicilia dopo l'allerta rossa diramata ieri dalla protezione civile per la zona Occidentale e quella arancione per la zona Orientale. Un forte temporale si è abbattuto nella notte sul Catanese. Le zone maggiormente colpite sono Catania, Palagonia e Riposto. Dalla mezzanotte i vigili del fuoco del comando provinciale hanno eseguito una decina di interventi per danni provocati dalla pioggia, servizi di assistenza e dissesti statici. A Misterbianco hanno soccorso utilizzando un canotto il guidatore di un'auto rimasto bloccato all'interno della vettura a causa della strada allagata A Taormina la polizia locale ha chiuso, al momento, la via Crocefisso, una delle principali strade per raggiungere dalla costa il centro storico della cittadina turistica, e sono in corso i lavori per sgomberare la via. A Giardini Naxos, vigili urbani e Protezione civile stanno monitorando il fiume Alcantara che è molto ingrossato a seguito delle precipitazioni. Qui è stato fatto sgomberare per ragioni di sicurezza un uomo, probabilmente accampato da mesi sull'argine sinistro del corso d'acqua. Sono saltati in vari punti alcuni tombini.

Un forte vento a raffiche e la pioggia stanno colpendo Enna.

Ci sono alberi caduti sulla 117 bis, la strada che da Enna va a Piazza Armerina e sulla statale 192, strada obbligatoria per chi dall'autostrada, da Catania deve raggiungere Enna. I volontari della protezione civile di Enna sono al lavoro, sin dalle prime luci dell'alba, per tagliare rami pericolanti e rimuovere quelli caduti in viale Diaz, piazza San Francesco a Enna e nella frazione di Pergusa. La situazione meteo, secondo le previsioni della protezione civile regionale, è destinata a peggiorare. In pomeriggio, infatti, su Enna è prevista una bomba d'acqua e un intensificarsi significativo del vento per questo è stato rivolto l'invito è ad evitare assolutamente di uscire da casa, allontanarsi da ponteggi o strutture instabili che potrebbero staccarsi provocando danni.

Alberi caduti e diversi interventi per pali dell'elettricità che sfiammano a causa di corto circuiti si registrano a Palermo dove sono decine gli interventi la scorsa notte dei vigili del fuoco. Alberi sono caduti in via Montelepre e nei pressi della strada provinciale che porta a San Martino delle Scale. Pali dell'elettricità, con la pioggia della scorsa notte, sono andati in corto circuito in via Ilaria Alpi, via Torregrossa e a Passo di Rigano. I vigili del fuoco sono anche intervenuti per verifiche sul distacco di intonaci in alcuni palazzi con prospetti e balconi ammalorati.



