Maltempo nel Nisseno, 60 interventi danni e allagamenti

Sono stati 60 da questa mattina alle 8 gli interventi dei vigili del fuoco di Caltanissetta per il maltempo e ancora un'altra decina di interventi devono essere portati a compimento. Su tutta la provincia sono caduti alberi, coperture di tetti e calcinacci. I danni pù rilevanti nel capoluogo, dove il gazebo di un locale è volato via danneggiando diverse auto in sosta in via Libertà, una delle strade più frequentate della città dove insistono diverse attività commerciali. Tanti gli alberi che si sono spezzati e tra questi anche alcune piante secolari. Chiuse per diverse ore al transito veicolare e pedonale via Carlo Alberto Dalla Chiesa e viale Trieste per mettere in sicurezza le strade.

Alle forti raffiche di vento della mattina si è aggiunto nel pomeriggio un violento nubifragio che sta provocando l'allagamento di diverse strade cittadine anche a causa della presenza di numerose caditoie otturate.



