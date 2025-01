Agrigento Capitale cultura, Mattarella domani inaugura evento

Si sta lavorando agli ultimi dettagli, nel pomeriggio ci sarà una riunione in Prefettura col governatore della Sicilia Renato Schifani per fare il punto sull'organizzazione: domani sarà tutto pronto per accogliere il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per la cerimonia di inaugurazione, nel teatro Pirandello, di Agrigento Capitale della cultura 2025. In sala ci sarà anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, oltre a tante autorità istituzionali, civili e religiose. L'inno nazionale sarà eseguito dal coro e dall'orchestra d'archi del conservatorio di musica di Stato "Arturo Toscanini" di Ribera, diretti dal maestro Alberto Maniaci.

Entro stasera, ha assicurato Schifani, saranno completati i lavori di manutenzione che riguardano principalmente la viabilità, dall'ingresso della città e fino al teatro Pirandello. Le forze dell'ordine stanno presidiando piazza Pirandello e le strade limitrofe, agenti di polizia e carabinieri stanno bonificando l'intera zona anche con l'ausilio dei cani anti esplosivo.



