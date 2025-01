Siccità: tre sindaci chiedono interventi sul lago Arancio

Un vertice urgente per fare il punto in ordine alla scarsa disponibilità di acqua all'interno del lago Arancio è stato chiesto dai sindaci dei comuni agrigentini di Menfi, Sambuca di Sicilia e Sciacca al commissario del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale Baldassare Giarraputo.

"La persistente siccità e la scarsità di precipitazioni - scrivono i primi cittadini - stanno mettendo a rischio l'approvvigionamento di acqua per fini irrigui dal lago Arancio, con gravi ripercussioni per il settore agricolo del comprensorio. L'emergenza - aggiungono - minaccia non solo l'economia, ma anche la stessa stabilità sociale di un territorio ancora oggi fortemente vccato all'agricoltura".

Per i sindaci dei comuni che afferiscono al lago Arancio "occorre urgentemente trovare soluzioni concrete e pianificare interventi immediati per mitigare gli effetti della crisi idrica e garantire supporto agli agricoltori. È fondamentale agire tempestivamente - concludono - per evitare che la mancanza di acqua provochi danni irreparabili alle coltivazioni e alle comunità locali".



