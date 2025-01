Sanità, si dimette l'assessore regionale Volo Schifani nomina Faraoni

Si è dimessa l'assessore regionale alla Sanità. Giovanna Volo ha rassegnato il mandato nella mani del governatore Renato Schifani. Era stata nominata dal presidente all'inizio della legislatura, come tecnico.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha quindi nominato l'attuale direttore generale dell'Asp di Palermo, Daniela Faraoni, assessore regionale alla Salute. Schifani durante un incontro a Palazzo d'Orléans, ha ringraziato Giovanna Volo, assessore dimissionario, per il lavoro svolto e l'abnegazione dimostrata in questi primi due anni di legislatura. In Sicilia il sistema della sanità è nel ciclone delle polemiche da alcune settimane. Il governatore ha preso in mano la situazione dopo un blitz a sorpresa all'ospedale Cervello-Villa Sofia, a Palermo, verificando le condizioni precarie di assistenza dei pazienti, ricoverati in barella e in attesa di una visita da giorni. Proprio a Villa Sofia nei giorni scorsi è morto un paziente e la figlia ha presentato un esposto. Polemiche anche sul fronte del nuovo tariffario nazionale con i privati preoccupati per i tagli ad alcune prestazioni e il governatore che ha aperto un confronto col ministero sul piano di rientro che impedisce alla Regione di investire. Diversi esponenti politici di opposizione avevano chiesto le dimissioni dell'assessore alla Sanità.

