Minaccia la compagna e un'amica con una pistola, arrestato

A Militello in Val di Catania la notte scorsa i carabinieri hanno arrestato un 48enne che, armato di una pistola Beretta ha minacciato la compagna 49enne e un'amica 35enne in casa della quale la donna aveva trovato rifugio dopo una lite con l'uomo. A chiedere aiuto ai carabinieri attraverso il 112 sono state le due donne terrorizzate dopo aver sentito che l'uomo, che aveva mandato il frantumi un vetro della porta d'ingresso, aveva armato la sua pistola calibro 9 x 21 ed intimato alla compagna di uscire da casa dell'amica. L'uomo, che si era poi allontanato, è stato bloccato in una via del paese ed è stato arrestato con le accuse di minaccia grave, porto abusivo in luogo pubblico e detenzione abusiva di armi e munizioni. In casa dell'arrestato i militari hanno sequestrato altri 50 proiettili che l'uomo aveva effettivamente dichiarato di detenere ed accertato la mancanza di un chilogrammo di polvere da sparo, anch'essa presente nella denuncia di detenzione.



